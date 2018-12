Weihnachten mit Baby : Noahs erstes Weihnachten

Carina und Kevin mit Noah. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Wie der Baum aussieht, war früher nicht wichtig. Aber jetzt sind Carina und Kevin Eltern. Damit sind sie auch dafür verantwortlich, was Noah einmal mit Weihnachten verbindet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Markus Werning Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg. Autorendetails aufklappen Markus Werning verantwortet die Inhalte der RP-Lokalausgabe Xanten/Rheinberg. zum Autorenprofil

Es ist nicht ihr erster Weihnachtsbaum, der da neben der Terrassentür im Wohnzimmer steht. Ihr erster Weihnachtsbaum war vor einigen Jahren eine Tanne, die bei einem Händler übrig geblieben war. Besonders hübsch war der Baum nicht, im Gegenteil. Trotzdem nahmen sie ihn mit. Denn damals war es ihnen noch nicht so wichtig, wie der Weihnachtsbaum aussieht und ob bei ihnen zu Hause überhaupt einer steht oder nicht.

Das ist jetzt anders. In diesem Jahr haben sie einen perfekten, wenn auch künstlichen Baum in ihrem Wohnzimmer, ein Erbstück. Er ist festlich geschmückt. Mit roten und silbernen Kugeln. Ganz klassisch. Es ist ein schöner Baum. Und dieses Mal haben sie sich bewusst dafür entschieden, ihn aufzustellen. Weil sie jetzt Eltern sind. Und weil ein Weihnachtsbaum jetzt für sie zu Heiligabend gehört. „Als Ritual für den Kleinen“, sagt Vater Kevin.

Der 30-Jährige lebt mit seiner Frau Carina und ihrem Kind in Xanten. In der Stadt gab es zuletzt zwischen 120 und 170 Babys pro Jahr. 2018 dürften es ähnlich viele gewesen sein. Einer von ihnen ist Noah, er kam im Oktober zur Welt, es ist das erste Kind von Carina und Kevin. Dass seine Eltern seinetwegen eine festlich geschmückte Tanne ins Wohnzimmer gestellt haben, versteht ihr Sohn vermutlich noch nicht. Wahrscheinlich weiß er auch nicht, warum die Tanne für ein paar Tage dort steht und dann wieder wegkommt. Aber er wird spüren, dass Weihnachten eine besondere Zeit ist. Für seine Eltern. Für viele Menschen auf der Welt.

Es ist eine Zeit der Besinnung. Das wollen seine Eltern ihrem Sohn vermitteln. Es ist eine neue Situation für sie. Sie sind nun für ein Kind verantwortlich und auch dafür, wie es Weihnachten erlebt. Mit welchen Traditionen es aufwächst. Mit denen, die sie selbst aus ihren Elternhäusern kennen. Zum Beispiel, dass die Familie an Heiligabend Weihnachtslieder zusammen singt und jemand dazu Blockflöte spielt. Oder dass die Oma die Kinder ablenkt und die Eltern dann ein Glöckchen läuten, wenn Bescherung ist. Vielleicht entwickeln sie aber auch ihre eigenen Rituale. Das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Nur eins ist ihnen klar: „Wenn mein Sohn einmal gefragt wird, wie sein erstes Weihnachten war, woran er sich erinnern kann, dann soll er nicht sagen: Wir saßen vor dem Fernseher, und es gab Bockwurst“, sagt Kevin. „Das würde sich blöd anfühlen.“

Das wird aber auch nicht passieren. Stattdessen dürfte sich Noah in einigen Jahren an etwas anderes erinnern, wenn er an Weihnachten denkt. An den Geruch von Krustenbraten, Klößen und Rotkohl zum Beispiel. Oder daran, dass seine Eltern mit ihm am Nachmittag spazieren waren. Dass sie mit ihm in einer Kirche eine Kerze anzündeten. Und bestimmt wird er sich auch daran erinnern, dass Mama und Papa nach den stressigen Tagen der Vorweihnachtszeit zur Ruhe gekommen sind. Dass sie aber auch etwas nachdenklicher waren.



Weihnachten früher : Mein Heiligabend vor mehr als 80 Jahren

zurück

weiter

„Weihnachten ist auch ein Moment, um zurückzublicken“, sagt Kevin. Vor allem in diesem Jahr, in dem sie Eltern geworden sind. „Man denkt an die Menschen, die von uns gegangen sind.“ Seine Frau bekommt traurige Augen, vor wenigen Wochen ist eine Freundin gestorben. „Und man denkt an die vielen Menschen, denen es nicht so gut geht.“ Anders als ihnen. Sie sind gesund. Sie haben Noah. „Wir sind sehr dankbar.“

Sie sind in den vergangenen Tagen an einem Hospiz vorbeigekommen, sie wollen der Einrichtung etwas Geld spenden, haben sie sich überlegt. Kevin ist Feuerwehrmann, es gehört seit Jahren zu seinem Leben, für andere Menschen da zu sein, ihnen zu helfen. Aber nach der Geburt ihres Sohnes scheint dieser Wunsch noch etwas größer geworden zu sein. „Ich finde es wichtig, nach links und rechts zu schauen, an seine Mitmenschen zu denken.“ Das gehört zu den Werten, die er und seine Frau ihrem Sohn mitgeben wollen. Nicht nur an Weihnachten. Aber dann noch etwas mehr als sonst.

Wahrscheinlich wird sich Noah aber auch daran erinnern, dass die Festtage nicht nur eine besinnliche, sondern ebenso eine stressige Zeit sein können. „Alle wollen ihn sehen, am liebsten an Heiligabend, und wir würden es auch gern allen recht machen“, sagt Carina. Bisher sind sie und ihr Mann an Weihnachten immer zu Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und Geschwistern gefahren. Die Besuche wurden auf die drei Tage verteilt. Aber da waren sie auch noch nicht selbst Eltern. „Mit einem Kind wird es komplizierter.“