Garten- und Landschaftsgärtnerin Petra Schneider : Erste Frau verstärkt das Sonsbecker Bauhof-Team

Sonsbeck Petra Schneider hat Anfang März als neue Mitarbeiterin bei der Gemeinde Sonsbeck angefangen. Im Grunde nichts Ungewöhnliches, wäre sie nicht die erste Frau, die nun das Team des Bauhofs unterstützt.

Petra Schneider ist als ausgebildete Garten- und Landschaftsgärtnerin in der Gärtnerkolonne tätig. „Sie hat uns im Auswahlverfahren mit ihrer Erfahrung und ihrem ,grünen Daumen‘ überzeugt“, sagte Schmidt und ergänzte: „Ich bin mir sicher, dass sie gut in unser Bauhofteam passt.“ Auch Bauhofleiter Gregor Daniels ist positiv gestimmt: „Seit vielen Jahren steht in unseren Ausschreibungen, dass Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht sind. Nun hat es endlich geklappt.“