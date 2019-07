Jugendlicher wegen Mordversuchs verdächtigt : Ermittlungen zur Messerattacke in Xanten fast abgeschlossen

Xanten Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Jugendliche, der den neuen Partner seiner Mutter angegriffen hat, vor der Tat Salafistenvideos angesehen haben.

Der Jugendliche, ein Deutscher, der bei seinem Vater in Wesel lebt, soll am 9. Juli versucht haben, den neuen Lebensgefährten seiner Mutter in Xanten zu töten. Nach Angaben der Polizei hatte er sich an jenem Dienstagmorgen von hinten dem Mann genähert und mit einem Messer auf ihn eingestochen. Danach flüchtete der 16-Jährige vom Tatort zu einer Nachbarin und forderte diese auf, die Polizei zu alarmieren. Bei seiner Festnahme leistete er keinen Widerstand.