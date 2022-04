Nachwuchspflege in Sonsbeck :  Jubel bei jedem Fisch an der Angel

Sonsbeck Der Angeltag an den Sonsbecker Teichen war ein großer Erfolg. 42 Kinder freuten sich über jeden Fang. Das Team Riverfighters hatte für reichlich Erfolgserlebnisse gesorgt. Auch das Rahmenprogramm kam bei den Besuchern gut an.

Bereits vom frühen Morgen an herrschte am vergangenen Sonntag am Angelpark in Sonsbeck Hochbetrieb. An allen drei fachkundig angelegten Fangbecken sowie an dem kleinen See an der Reichswaldstraße Nummer 4 standen Dutzende von Kindern, begleitet von ihren Eltern und geduldig auf den Biss des ersten Fisches wartend, mit ihren Angeln bereit. Auf dem vorderen Teil des Geländes hielten die Initiatoren dieses Kinderangel-Tages weitere Angebote wie eine Hüpfburg, eine Verlosung, einen Imbisstand und ein Kuchenbuffet bereit. „Wir wollen den Kindern und auch den Familien, die auf der Suche nach was Besonderem sind, einen schönen Tag in der Natur bieten“, das war die Hauptidee, die hinter dem von dem Riverfighters-Team initiierten Angel-Projekttag stand. Für das Besondere, was, wie es die Reaktionen der insgesamt 42 Kinder später am Tag zeigte, das Fangen vieler großen Fische war, hatte das Riverfighters-Team bereits durch eine wichtige vorbereitende Aktion am Vorabend gesorgt. Marcel Theyßen, Markus Hoffmann, Florian Morandell und Michael Rüßmann hatten eine Vielzahl von Forellen aus einem großen Zuchtbecken im Bereich des Angelparks, dessen Pächter Björn Linsel ist, in die kleinen Angelbecken geholt. „Die Kinder sollen Freude an ihrem Fang haben!“, das war dem als Team organisierten Anglern sehr wichtig, und deshalb hatten sie sich für einen gemischten Besatz von 50 % Regenbogenforellen und 50 % Goldforellen entschieden. Von überall her waren nach der Freigabe der Becken über mehrere Stunden hinweg freudige Kinderschreie zu hören. „Überall kreischende, lachende und sich selbst feiernde Kinder, dafür haben sich die ganzen Mühen gelohnt!“, kommentierte Theyßen die Atmosphäre, die auch die vielen Gäste miterlebten durften. Mika Stolberger (9 Jahre) und sein jüngerer Bruder Henry (6 Jahre) aus Birten gehörten zu den jungen Anglern, die bereits beim ersten Reinwurf des Köders am frühen Morgen sofort einen Fisch an der Angel gehabt hatten und sich bereits um 11 Uhr über einen großen Fang freuen durften. Sie hatten nicht nur einige der abends zuvor eingesetzten Regenbogen- und Goldforellen an der Angel, auch eine Lachsforelle hatte einer der beiden aus dem Wasser gezogen. „Mit den verschiedenen Arten von Fischen kennen wir uns schon bestens aus“, erklärte Mika, der sich schon gern in Vaters Fachzeitschriften über sein Hobby informiert und Forellen lecker findet. Vater Marcel ist selber ein ambitionierter Angler und hat seine Söhne schon früh mit an den Altrhein in Birten genommen. Wie ihm ergeht es vielen Anglerfamilien: Die Väter sind froh, dass sie ein Hobby haben, das sie gemeinsam mit ihrem Nachwuchs ausüben können. Und manchmal gibt es auch richtig große Überraschungen. So hat Mika schon einmal einen 0,83 m langen Hecht aus der Xantener Südsee gezogen, einen 1,27m langen Wels hatte Achim Theyßen, der Vater des Organisators Marcel, schon einmal am Altrhein an der Angel. „Der Altrhein hat so einiges an Fischen zu bieten, erklärt Stolberger weiter, „Aale, Zander, Hechte, Welse und Karpfen gehören zu den vielen Arten, die dort leben.“ Neben vielen Vätern mit Söhnen hielt sich auch eine größere Gruppe von Erwachsenen mit Kindern an einem der Teiche auf. Aus Alpen war die Jugendgruppe des ASV Rotfeder mit dem Vereinsvorsitzenden Christian Kempkes zum Angeln nach Sonsbeck gekommen. Für die drei Kinder, die zwei Väter und die zwei Jugendwarte sprach Steffen-André Szymkowiak, als er sagte: „Uns hat dieser Angeltag sehr gut gefallen, denn er war bestens organisiert und jedes der Kinder hat einen guten Fang gemacht.“ Dass das Wetter die meiste Zeit schön gewesen war und auch zeitweise die Sonne geschienen hatte, war ein weiterer Pluspunkt bei der Bewertung der Veranstaltung. Die tolle Bewirtung durch die Besitzerin des Imbisstandes, Petra Rüßmann, die attraktiven Preise, die es bei der Verlosung gab und eine Siegerehrung am Ende der Veranstaltung sorgten ebenfalls für große Freude bei den Gästen. Das Wichtigste zum Schluss: Die Hauptorganisatoren Theyßen und Hoffmann danken all den Menschen, die den Angeltag so freudig mit getragen haben. Ihr besonderer Dank gilt den vielen Sponsoren, ohne deren Unterstützung die Kosten der gesamten Veranstaltung, vor allem auch die Anschaffung der vielen wertvollen Preise für die Verlosung, nicht so niedrig hätten gehalten werden können.