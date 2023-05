Entscheidung in OGS-Debatte in Sonsbeck Nicht das Herz ist gefragt

Meinung | Sonsbeck · In der Ratssitzung am Dienstag, 9. Mai, fällt die Entscheidung, wo genau der Neubau für den Offenen Ganztag in Sonsbeck entstehen soll. Für drei Mieter fällt damit auch die Entscheidung, ob sie ihr Zuhause verlieren.

06.05.2023, 05:15 Uhr

Das Gebäude rechts im Bild ist die Sonsbecker Grundschule. Links daneben steht das Wohnhaus, das unter Umständen abgerissen werden muss. Foto: Wyglenda

Seit mehr als einem Jahr wird über den Neubau für die Offene Ganztagsschule in Sonsbeck beraten und diskutiert. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, eine Entscheidung zu treffen. Doch gleich, wie diese in der Ratssitzung am Dienstag, 9. Mai, ausfallen wird, klar ist schon jetzt: Eine optimale Lösung wird es nicht geben.