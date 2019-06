Enni-Projekt : Rat entscheidet über Solarpark in Xanten

In Neukirchen-Vluyn hat die Enni bereits einen Solarpark errichtet. Die geplante Anlage in Xanten soll jährlich etwa vier Millionen Kilowattstunden Strom CO 2 -frei erzeugen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Xanten Erforderlich ist die Verabschiedung eines vorgezogenen Bebauungsplans, damit das Enni-Projekt in Xanten realisiert werden kann.

Bis zur ersten Kilowattstunde Strom, produziert im künftigen Solarpark Xanten, ist es noch ein weiter Weg. Aber das Projekt der Enni auf dem Gelände des früher dort geplanten Bioenergiezetrums am Urselmannsweg soll in den Sitzungen von Umweltausschuss und Rat Ende Juni/Anfang Juli die nächste Hürde nehmen. Durch eine Änderung des Flächennutzungsplans und die Verabschiedung eines vorgezogenen Bebauungsplans kann das Vorhaben zwei wichtige Schritte nach vorne machen. Andere Genehmigungsbehörden kommen anschließend zu Wort, die Bundesnetzagentur muss ebenfalls eingeschaltet werden, ehe die Solaranlage errichtet werden kann. Zum voraussichtlichen Baubeginn wollte sich eine Unternehmenssprecherin nicht äußern.