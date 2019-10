Enni Night of the Bands in Xanten : Mehr als 30 Stunden Live-Musik an nur einem Abend

Xanten Zum zehnten Geburtstag der Enni Night of the Bands in Xanten soll die Party richtig durchstarten.

Die Veranstalter rechnen mit einer der größten Partys, die Xanten anlässlich eines zehnten Geburtstages je erlebt hat: Am Samstag, 16. November, gibt es wieder die Enni Night of the Bands. Mehr als 1300 Gäste werden erwartet. Sie können sich auf Live-Musik in verschiedenen Gaststätten freuen. „Wir wollen unseren Gästen wieder ein abwechslungsreiches Event bieten, bei dem für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist“, sagen Adam Ruta von Gastro Event und Enni-Vorstandsvorsitzender Stefan Krämer. Bis zum Schluss wird noch am Programm gefeilt. Die Veranstalter versprechen wieder verschiedene Musikrichtungen, zum Beispiel Rockmusik, Oldies, Pop-Klassiker, Reggea und Salsa.

Die erste Enni Night of the Bands in Xanten hatte im Oktober 2010 stattgefunden. Als der Energieversorger den Konzertabend damals in der Volkbank-Filiale ankündigte, rutschte Ljubisa Racic mit seiner E-Gitarre im Leopardenoutfit auf Knien durch die Schalterhalle und sorgte mit „Highway to hell“ für großes Aufsehen. Auch dieses Mal ist er mit seiner Band Formula 4 dabei: Er wird im Karthaus X² auftreten, wie immer im Kostüm der Wildkatze. Auch „Granufunk“ (im Hotel Neumaier) und „Opa kommt“ (im Eiscafé Teatro) sind wie gewohnt mit von der Partie. „Die gehören schon fast zum Inventar“, sagt Ruta.

Natürlich gibt es auch Neues: Mit dem Stadtcafé Xanten und dem La Viva y Sol sind zwei neue Locations dabei. Passend zur Speisekarte mit spanischen Tapas tritt im La Vida y Sol das lateinamerikanische Musikensemble „Rumbambé“ auf. Im Stadtcafé spielt das Duo „Plug and Play“ Welthits aus fünf Jahrzehnten. Unter neuem Namen ist das ehemalige „Wersinski“ im Programmheft zu finden: Im Oldschool gibt es von „Migenda“ Songs der 60er und 70er-Jahre. Im BB’s Rhein Street Food werden die „Akustik Helden“ bekannte Musikstücke auf neue Weise präsentieren. Im Plaza del Mar können sich die Gäste auf die Reggae-Band „Fireside“ freuen. Auch in der Jugendkulturwerkstatt Exit und im Ristorante Teatro wird es Live-Musik geben. „Hier stehen die Bands allerdings noch nicht fest“, erklärt Ruta. Seine Aufgabe ist es, aus Hunderten Bands, mit denen er zusammenarbeitet, die passenden herauszusuchen. „Schließlich wollen wir eine gute Mischung aus Bewährtem und Neuem präsentieren.“

Bewährt haben sich die unterschiedlichen Anfangszeiten der Konzerte. Sie ermöglichen es den Gästen, beim Kneipen-Hopping verschiedene Live-Auftritte zu erleben. So starten die ersten Bands um 18 Uhr, während die letzten zu später Stunde um 22:30 Uhr erst anfangen. „So sind insgesamt mehr als 30 Stunden Live-Musik und Partystimmung bis in die Morgenstunden garantiert“, sagt Ruta.

Die Tickets sind ab sofort zum Preis von 13 Euro in der Volksbank Niederrhein, in der TIX und in allen teilnehmenden Lokalen erhältlich. Weitere Informationen online unter www.enni.de.

(wer)