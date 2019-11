Enni Night of the Bands : Higgins Dirty Work im Exit

Xanten Bei der Enni Night of the Bands in Xanten treten zwölf Musikgruppen in acht Gaststätten auf. Wir stellen sie vorher vor. Dieses Mal: Higgins Dirty Work.

XANTEN (RP) In der Xantener Jugendkulturwerkstatt Exit gibt es am Samstag, 16. November, ein Kontrastprogramm zum Rest des Jahres: Dort, wo sonst vor allem junge Musiker auftreten, spielen bei der Enni Night of the Bands ab 20.30 Uhr erfahrene Künstler, unter ihnen Higgins Dirty Work. Sie gehören zu den Gewinnern des Senior-Band-Wettbewerbs „Deine Bühne“ von Enni Energie & Umwelt und Rheinischer Post. Nachdem die Musiker mit einem Durchschnittsalter von 55+ die Jury überzeugten, wollen sie auch die Xantener Bandnacht rocken. Die Gruppe besteht aus Ellen Widerstein (Gesang), Erich Latniak (Gitarre), Christoph Becker (Gitarre), Jürgen Hausmann (Schlagzeug) und Alfons Winterseel (Bass). Im Gepäck haben die Duisburger Musiker Songs von The Police, Foo Fighters, Beatles, U2, Queen und vielen mehr. Insgesamt treten bei der Enni Night zwölf Bands in acht Gaststätten in Xanten auf. Ab 18.30 Uhr gibt es mehr als 30 Stunden Live-Musik. Festivalkarten-Inhaber können mit dem Nibelungenexpress kostenlos von Gaststätte zu Gaststätte wechseln. Tickets kosten im Vorverkauf 13 Euro. Es gbt sie in den Filialen der Volksbank Niederrhein, bei der Tourist Information (TIX), in teilnehmenden Lokalen und online bei www.reservix.de sowie www.adticket.de. Foto: Enni