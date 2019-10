Enni Night of the Bands : Akustik Helden eröffnen Partynacht

Xanten Der Veranstalter verspricht mehr als 30 Stunden Live-Musik an einem Abend. Mitte November findet die zehnte Ausgabe der „Enni Night of the Bands“ in Xanten statt. Mit dabei: Die Akustik Helden.

XANTEN (RP) Die „Enni Night of the Bands“ feiert in Xanten einen runden Geburtstag, zahlreiche Musiker treten am Samstag, 16. November, auf – dazu gehören auch die Akustik Helden. Die Band spielt ab 18 Uhr bei BB’s Rhein Street Food an der Klever Straße 21. Die drei Musiker interpretieren bekannte Titel neu und aufregend. Aus der Partyhymne wird zum Beispiel eine Ballade, und die Schnulze wird von den Akustik Helden lässig gegroovt. An Ideen mangelt es dem Trio nicht. Die Mitglieder sind erfahrene Musiker aus bekannten Cover-Bands wie Billboard, ReCartney oder 30 Grad im Schatten, sie verstehen es, das Publikum zu begeistern. Ihren dreistimmigen Gesang begleiten sie ausschließlich mit Klavier, akustischer Gitarre und Cajon. Für beste Unterhaltung ist also gesorgt. Insgesamt treten bei der „Enni Night of the Bands“ ein gutes Dutzend Musiker und Gruppen in zehn verschiedenen Gaststätten auf. Der Abend beginnt um 18 Uhr. Die Konzerte beginnen zeitversetzt, so dass ein Kneipen-Hopping möglich ist. Der Veranstalter verspricht mehr als 30 Stunden Live-Musik und Partystimmung bis in die Morgenstunden. Die Tickets gibt es zum Preis von 13 Euro pro Stück in den Filialen der Volksbank Niederrhein, in der TIX, in den teilnehmenden Lokalen und online unter adticket.de. Foto: Enni