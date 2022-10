Maßnahmen zum Energiesparen : Sonsbecks Straßenlampen laufen zu 90 Prozent auf LED

Sonsbeck Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung ist in Sonsbeck ein wichtiger Baustein, um in der Energiekrise den Verbrauch zu senken. Doch es gibt noch weitere.

Im Bestreben aller Kommunen, Energie einzusparen, spielt Sonsbeck die energetische Sanierung der Grundschul-Turnhalle in die Karten. Allein durch das Abklemmen der Gasheizung dort spart die Gemeinde rund 115.300 Kilowattstunden im Jahr ein, rund 8,6 Prozent des Gesamtverbrauchs. Eine langfristige Lösung: Denn in der Turnhalle soll, wie mehrfach berichtet, eine Holzpellet-Heizung eingebaut werden. Durch die Sanierung werden in der Turnhalle jährlich 92 Prozent CO 2 eingespart und insgesamt 77 Prozent weniger Energie verbraucht werden.

So läuft die Turnhallen-Sanierung in Sonsbeck

Weitere Maßnahmen sind für die Bürger und Bürgerinnen zwar offensichtlicher, haben aber einen geringeren Einspareffekt. Dazu gehört beispielsweise die Abschaltung der Brunnen im gesamten Gemeindegebiet sowie der Verzicht auf die Beleuchtung des Rathauses, am Neutorplatz, an der Gommanschen Mühle und am Kastell. In Absprache mit der Feuerwehr Sonsbeck und dem SV Sonsbeck blieben auch die Fahrzeughalle der Feuerwehr und der Kletterfels Sonsberg unbeleuchtet, so Schnitzler. In allen Räumen im Rathaus und im Kastell sei die Heizung runtergedreht worden.