Energie-Einsparungen : In katholischen Kirchen in Xanten bleibt die Heizung aus

Xanten Wegen der Energiekrise will die katholische Propsteigemeinde in Xanten ihren Gasverbrauch senken: „Wir wollen einen solidarischen Beitrag leisten“, sagt Propst Stefan Notz. Die Kirchen werden deshalb nicht beheizt. Stattdessen werden Decken ausgelegt.

In allen sieben katholischen Kirchen werde in diesem Winter nicht geheizt, sondern eine Grundtemperatur von minimal fünf bis acht Grad gehalten, so die Propsteigemeinde. Es sei nicht möglich, die Gotteshäuser vor den Gottesdiensten aufzuheizen, weil das Aufheizen und Abkühlen in kurzen Intervallen an Bauwerken, Orgeln und Kunstgegenständen zu Schäden führen würde. In allen Kirchen sollen Decken ausgelegt werden. Undichte Stelle an Türen, Fenstern und Gewölben sollen abgedichtet werden, um Luftströme zu vermeiden.