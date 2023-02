Millionen-Projekt in Sonsbeck Erster Blick in die sanierte Turnhalle

Die weit offenstehenden, neuen Glastüren heißen Willkommen. Die Schutzfolien an den Fensterrahmen verdeutlichen: „Alles noch nicht ganz fertig.“ In der Turnhalle der Grundschule Sonsbeck wird noch kräftig gewerkelt, um die energetische Sanierung möglichst bald abzuschließen. „Wir sind in der Endmontage“, sagt Bauamtsleiter Georg Schnitzler, der nun zusammen mit Kostenpflichtiger Inhalt Klimaschutzmanagerin Christine Klanten zu einer Begehung einlud. Nach zehn Monaten Bauzeit sollen Bürger einen ersten Blick in das Gebäude werfen dürfen. Beim Rundgang wird über die einzelnen Maßnahmen informiert, mit denen insgesamt 92 Prozent CO 2 und rund 77 Prozent Energie eingespart werden sollen.