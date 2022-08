Viele Arbeiten bei der energetischen Sanierung der Turnhalle in Sonsbeck laufen aktuell parallel. Bis Ende des Jahres soll der Umbau abgeschlossen sein. An der Gebäudeseite der Sporthalle entsteht ein Anbau, in dem das Brennmaterial für die neue Holzpelletheizung lagern soll. Andreas Often (l.) und Bozo Pejic arbeiten an der Verschalung für das Fundament.