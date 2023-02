Info-Abend zur energetischen Sanierung Baustellen-Besichtigung an der Turnhalle in Sonsbeck

Die energetische Sanierung der Sporthalle der Grundschule ist Kernbestandteil des von der EU geförderten Projektes „Klimaschutz – Sonsbeck in Bewegung“. Im Zentrum des Besichtigungstermins stehen die umgesetzten Sanierungsmaßnahmen für Energieeinsparungen und zur Vermeidung von Emissionen. Insgesamt betrage die erzielte Energieersparnis durch die Sanierung rund 570 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr beziehungsweise rund 77 Prozent, so die Verwaltung. Damit habe das übergeordnete Ziel der Sanierung, 30 Prozent weniger Energieverbrauch als ein Neubau zu erreichen, umgesetzt werden können. „Ein Anliegen des Projektes ist es, privaten Hausbesitzern die Vorteile einer energetischen Sanierung zu vermitteln“, verdeutlicht Georg Schnitzler. So soll die Besichtigung aufzeigen, wie effektiv energetische Sanierungen bei Gebäuden umgesetzt und Kostenersparnisse erzielt werden können.