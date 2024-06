Volunteers aus Sonsbeck und Alpen berichten Als Stimmungsmacher bei der EM

Spannend Spiele, eine tolle Atmosphäre und die ganz Großen des europäischen Fußballs verwandeln die Europameisterschaft derzeit in ein zweites Sommermärchen. All das wäre kaum möglich ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer rund um das Turnier. Alleine 16.000 sogenannte Volunteers (Freiwillige) sind in den Stadien und Städten im Einsatz. Zwei von ihnen sind Edi Grunert aus Veen und Mike Kartheuser aus Sonsbeck. „Wir sind für die gute Laune der Fans verantwortlich, unterstützen die Fans im Stadion und in der ganzen Stadt“, erzählt Edi Grunert, der mit seinem Freund und etwa 1500 weiteren Volunteers bei drei Vorrundenspielen und einem Achtelfinale in Gelsenkirchen eingesetzt sind.