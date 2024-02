Eiserne Hochzeit in Labbeck Eine Liebe, die seit 65 Jahren hält

Es hat viele schöne Tage im Leben des Labbecker Ehepaares Ursel und Klaus Koch gegeben. An zwei dieser Tage erinnert sich das Paar besonders gern: „Unsere Goldhochzeit haben wir vor 15 Jahren mit vielen Gästen in der Gaststätte Gietmann gefeiert, zur Feier unseres Diamantenen Ehejubiläums durften wir viele Gäste im Landgut am Hochwald begrüßen“, erzählt Ursel Koch freudig. Der Prädikant der Evangelischen Kirche in Xanten, Jürgen Rosen, habe eine Ansprache gehalten und der Kirchenchor habe gesungen. Lebendig erzählen die Eheleute von den Feiern. Am Sonntag, 25. Februar, feiern Ursel und Klaus Koch nun ihre Eiserne Hochzeit, ein seltenes Ehejubiläum, von dem es im vergangenen Jahr nur knapp 700 in ganz Deutschland gab.