Studie des NRW-Wirtschaftsministeriums Sonsbeck soll Antworten zur Zukunft des Einzelhandels in NRW liefern

Der Einzelhandel wandelt sich rasant. Immer mehr Menschen bestellen im Internet. Digitale Einkaufskonzepte wie Click-and-Collect, Lieferdienste und Automatenkioske gewinnen an Bedeutung. Durch die Corona-Pandemie wurde diese Entwicklung nochmals beschleunigt. Das NRW-Wirtschaftsministerium hat nun deshalb eine Studie initiiert, um die Frage nach der Zukunft des Einkaufens zu beleuchten. Untersucht werden 25 Kommunen in ganz Nordrhein-Westfalen, die stellvertretend für alle Kommunen im Land stehen. Eine der teilnehmenden Gemeinden ist Sonsbeck. Ab sofort bis Ende September sind Verbraucherinnen und Verbraucher dazu aufgerufen, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Parallel werden auch Einzelhändler und Einzelhändlerinnen vor Ort sowie die Verantwortungsträger der Gemeinde befragt.