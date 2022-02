Erhebliche Einschränkungen für den Verkehr : Pumpstation in Sonsbeck wird im Sommer erneuert

Sonsbeck hat mehrere Pumpstationen. Diese Station an der Parkstraße wurde jüngst mit einem mobilen Notstromaggregat aufgerüstet, damit die Pumpen auch bei einem Stromausfall laufen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Die Pumpstation an der Herrenstraße ist stark sanierungsbedürftig. Für die Erneuerung sind Straßensperrungen nötig, die sich erheblich auf den Verkehr in Sonsbeck auswirken könnten.

Im Sommer müssen sich Sonsbecks Bürger auf Verkehrsbehinderungen im Ortskern einstellen. Wie Bauamtsleiter Georg Schnitzler im Bauausschuss mitteilte, soll die Pumpstation an der Herrenstraße erneuert werden. Die Arbeiten werden mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Ein genaues Startdatum steht noch nicht fest. Fest steht aber: „Für die Arbeiten sind erhebliche Eingriffe an der Herrenstraße und Wallstraße notwendig“, sagte Schnitzler. „Das wird wahrscheinlich nur unter einer Vollsperrung für Pkw funktionieren.“

Aktuell befindet sich die Pumpstation am Eingangsbereich der Turnhalle der Realschule. Künftig soll sie analog zu der Pumpstation an der Filterstation als unterirdisches Bauwerk verlegt werden. Dafür sind Schachtarbeiten sowie Arbeiten für die Anbindungen ans Kanalnetz erforderlich. Herren- und Wallstraße werden dafür aufgebrochen. „In den nächsten vertiefenden Planungen wollen wir aber noch kritisch überprüfen, ob eine Vollsperrung für die gesamte Dauer notwendig ist oder sich Alternativlösungen finden“, versprach Schnitzler. Beispielsweise mit Hilfe einer Einbahnstraßenregelung. Der Fußverkehr werde die Straßen weiterhin passieren können. Gleiches gelte für Rettungsfahrzeuge. „Wir sehen durchaus die Problematik, wenn die Wallstraße zur Sackgasse wird“, sagte Schnitzler, fügte aber hinzu: Am Ende des Tages müssten die Bauarbeiten aber durchführbar bleiben. „Die Pumpstation ist extrem sanierungsbedürftig. Und Sie wollen nicht, dass sie mal ausfällt“, mahnte er. Deshalb wolle er die Maßnahme ungern schieben. Zwei Bäume sind dafür bereits gefällt worden.

Ein Ausschussmitglied fragte, ob in diesem Zuge nicht auch die Trinkwasserleitung an der Herrenstraße saniert werden könne, da es dort im vergangenen Jahr drei Rohrbrüche gab. Der betroffene Bereich liege weiter nördlich von der Pumpstation-Baustelle entfernt. Das Kommunale Wasserwerk wolle die Leitung aber in diesem Jahr sanieren.

(beaw)