Einschränkung auf der Zuglinie RB 31 Polizei sperrt zeitweise Bahnübergang in Xanten

Die Polizei hat am Donnerstag zeitweise die Bahnhofstraße in Xanten gesperrt. Dort gab es am Bahnübergang am Bahnhof einen technischen Defekt. Die Lichtanlage leuchtete durchgängig rot, ohne dass die Schranken unten waren. Das Problem tauchte circa 20 Minuten vor Einfahrt des 13-Uhr-Zuges auf. Um zu verhindern, dass Verkehrsteilnehmer die Bahngleise während der Einfahrt des Zuges passieren und es zu einer Kollision kommt, hat die Polizei die Bahnhofstraße vorsorglich gesperrt, wie die Beamten vor Ort mitteilten. Bei der wenige Minuten verzögerten Abfahrt funktionierte die Lichtanlage wieder.