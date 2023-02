Umfrage von Handelsforschern Passanten geben Xantens Innenstadt gute Noten

Die Umfrage wurde vom Institut für Handelsforschung in Köln (IFH) vorgenommen. Sie trägt den Titel „Vitale Innenstädte“. In Xanten seien dafür rund 400 Passanten zwischen September und November 2022 nach ihrer Einschätzung befragt worden, erklärte Boßmann. Insgesamt seien in 111 deutschen Städten aller Größe und Regionen Interviews geführt worden. Die Passanten konnten Schulnoten vergeben. Die Stadt habe zum ersten Mal an dieser Umfrage teilgenommen.