Eine-Welt-Gruppe Xanten unterstützt Menschen in Israel und Palästina „Das Leben hat sich in eine Hölle verwandelt“

Das Attentat der Hamas und der darauffolgende Krieg im Gaza-Streifen mit zahlreichen Opfern in der Zivilbevölkerung haben die Eine-Welt-Gruppe in Xanten veranlasst, die diesjährige Spende zu einem großen Teil dieser Region zukommen zu lassen. Insgesamt verteilt der gemeinnützige Verein 6000 Euro in jeweils gleicher Höhe an vier Projekte. Drei Projekte betreffen unmittelbar Israel beziehungsweise das von Palästinensern bewohnte Gebiet. Das vierte Projekt ist das von der Aktion Pro Humanität gegründete Krankenhaus in Gohomey in Benin, das zum wiederholten Mal gefördert wird.