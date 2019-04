Anlaufstelle für junge Leute : Eine neue Shisha-Bar für Xanten

Inhaberin Sophie Cetinkaya und die beiden Mitarbeiter Sören Paetzold (li.) und Pascal Waschkewitz haben kurz vor der Eröffnung schon einmal probiert. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Sophie Cetinkaya eröffnet am Dienstag die Bar „Feierabend“ am Bahnhof. Ihre Gäste sollen bei einer Wasserpfeife abschalten können. Die Nachbarn müssten sich keine Sorgen wegen Lärmbelästigung machen, versichert die Chefin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Aufregung war Sophie Cetinkaya anzumerken. Einen Tag vor der Eröffnung der Shisha-Bar „Feierabend“ sah der Laden am Xantener Bahnhof zwar schon fast fertig aus. Doch es waren noch einige Kleinigkeiten zu tun, und es ist für die 38-jährige gelernte Friseurmeisterin der Schritt in die Selbstständigkeit, zumal in einer anderen Branche. Aber ihre deutsch-kurdische Familie unterstützt sie und bringt Gastro-Erfahrung mit.

Mit der Bar will Cetinkaya vom Shisha-Trend in Deutschland profitieren. Die Cafés, in denen Wasserpfeifen geraucht werden, erfreuen sich großer Beliebtheit, und in Xanten gibt es bisher nur eine kleine Bar. Deshalb sieht die Kamp-Lintforterin Cetinkaya hier noch Potenzial für einen weiteren Laden. Viele Xantener führen bisher in andere Städte, nach Rheinberg, Goch oder Geldern, um Shisha zu rauchen. Künftig sollen sie zum Bahnhof kommen. Für den Eröffnungsabend am Dienstag hat sie bereits 90 Reservierungen für die 80 Plätze. Auf der Terrasse kommen weitere 30 Plätze hinzu.

info Türsteher sollen Alter der Gäste kontrollieren Shisha Es handelt sich um eine Wasserpfeife, in der meist Tabak mit Fruchtaroma oder ähnlichen Geschmacksrichtungen geraucht wird. Im „Feierabend“ stehen rund 25 Sorten zur Auswahl. Altersbeschränkung Der Zutritt zur Shisha-Bar ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Am Wochenende sollen Türsteher aufpassen.

Das Konzept der Bar ist einfach: „Die Leute kommen nach der Arbeit hierhin, um abzuschalten“, sagt die Betreiberin. „In entspannter Atmosphäre können sie eine Shisha rauchen und etwas trinken.“ Neben den Wasserpfeifen, die zehn Euro kosten, stehen alkoholische und nicht-alkoholische Getränke auf der Karte. An den Wochenenden soll ein DJ Musik auflegen. Die Bar öffnet am Nachmittag und schließt gegen ein Uhr nachts, am Wochenende auch später. Extrem laut soll es aber nicht werden. Der Eingang zur Stadt hin wird ab 22 Uhr geschlossen, damit keine Musik nach außen dringt. „Falls es doch mal jemanden stören sollte, habe ich die Nachbarn ermutigt, einfach herüberzukommen und mit uns zu sprechen“, sagt Cetinkaya. Mit gelben Rosen – „der Farbe der Freundschaft“ – war sie in der Nachbarschaft unterwegs, um sich vorzustellen. „Das gehört sich als neuer Nachbar.“