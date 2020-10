Corona in Xanten : „Viele nehmen das Coronavirus immer noch nicht ernst genug“

Xanten Die Betreiberin des Café Glüxpilz in Xanten spricht über die Corona-Pandemie, den abgesagten Weihnachtsmarkt und falsche Namen auf Kunden-Listen.

Die Ordnungsämter im Kreis Wesel sollen die Einhaltung der Corona-Regeln wieder stärker kontrollieren. Zu den Vorschriften gehört auch, dass die Gastronomie die Kontaktdaten der Gäste erheben muss – damit die Gesundheitsämter die möglichen Kontakte einer Person ermitteln kann, falls jemand positiv getestet wird. Manche tragen aber nicht ihren richtigen Namen in die Liste. Darüber haben wir mit Inga Jasper gesprochen. Sie betreibt das Café Glüxpilz in Xanten.

Inga Jasper Donald Duck nicht, aber Heidi Klum . Das ist allerdings die Ausnahme. Grundsätzlich füllen die Gäste die Listen vernünftig aus und geben ihren richtigen Namen an. Wir müssen sie selten daran erinnern. Aber um so etwas wie Heidi Klum zu vermeiden, sammeln wir die Listen direkt ein, wenn wir kassieren gehen, um die Einträge direkt überprüfen zu können, wenn die Gäste noch da sind.

Jasper Wir haben für jeden Tisch einen eigenen Zettel, damit kein Kunde die Daten eines anderen sehen kann, und sammeln die ausgefüllten Zettel auch ein, bevor der nächste Kunde sich an den Tisch setzt. Dann bewahren wir die Zettel vier Wochen lang auf, so wie es vorgeschrieben ist, falls eine Kontaktnachverfolgung notwendig sein sollte. Bisher hat sich das Kreisgesundheitsamt aber noch kein Mal bei uns nach den Listen erkundigt. Nach den vier Wochen verbrennen wir die Listen ungelesen. Die Daten lösen sich dann also in Asche auf.