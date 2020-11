Die Polizei sucht Zeugen : Einbrüche in vier Xantener Kindergärten

Die Kriminalpolizei ermittelt in vier Einbruchsfällen in Xantens Kindergärten. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Xanten In vier Kindergärten in Xantens Innenstadt sind unbekannte Einbrecher zwischen Freitag und Samstagmorgen eingedrungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen um 7 Uhr sind Unbekannte in mindestens vier Kindergärten in der Xantener Innenstadt eingedrungen. Laut Polizei handelt es sich hierbei um die Kindergärten an den Straße Landwehr, Fliedersteg, Heinrich-Lensing-Straße und an der Lüttinger Straße. In allen Fällen schlugen die Täter vermutlich mit einem Stein die Scheibe ein und verschafften sich so Zugang.