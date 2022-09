Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte brechen in Sonsbecker Gaststätte ein

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Sonsbeck Einbrecher sind in Sonsbeck in eine Gaststätte an der Hochstraße eingedrungen. Dort brachen sie Spielautomaten auf. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Spielautomaten und ein Dartautomat waren das Ziel von Einbrechern, die zwischen Freitagabend und Samstagmorgen eine Gaststätte an der Hochstraße heimsuchten.

Wie die Polizei berichtet, hätten sich die Täter gewaltsam Zugang zu der Gaststätte verschafft. Dort hätten sie die Automaten aufgebrochen und darüber hinaus sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Was sie genau entwendeten, steht laut Polizei zurzeit nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel. 02801 71420.

(beaw)