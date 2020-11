Einbruch in Sonsbeck : Gartengeräte aus Geräteschuppen in Labbeck gestohlen

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Sonsbeck-Labbeck Einbrecher sind in einen Geräteschuppen an der Marienbaumer Straße in Labbeck eingedrungen und haben mehrere Gartengeräte gestohlen.

Sonsbecks Gemeindemitarbeiter haben am Mittwoch einen Einbruch in einen Geräteschuppen an der Marienbaumer Straße in Labbeck festgestellt. Die Diebe seien zwischen Montag, 2. November, und Mittwochmorgen dieser Woche gewaltsam eingedrungen und hätten folgende Geräte gestohlen: eine Stihl Motorsense (Benzin), eine Stihl Akku-Motorsense, vier Verlängerungskabel von 25 Metern Länge sowie zwei oder drei Gartensäcke.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten unter Tel. 02801 71420.

(RP)