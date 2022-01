Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus in Sonsbeck

Sonsbeck Unbekannte Einbrecher haben die lediglich einstündige Abwesenheit der Bewohner genutzt, um in ein Einfamilienhaus in Sonsbeck einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps für mehr Einbruchschutz.

Unbekannte Einbrecher sind am frühen Dienstagabend in ein Einfamilienhaus an den Straßen Copray / Hammerbruch in Sonsbeck eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, hätten die Täter die lediglich einstündige Abwesenheit der Hausbesitzer zwischen 18 und 19 Uhr ausgenutzt, um sich Zugang zu verschaffen.