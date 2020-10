Auf der Hochstraße : Einbrecher dringen in Sonsbecker Gaststätte ein

Ein Einbruch ereignete sich in Sonsbeck (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Sonsbeck () Wie die Polizei mitteilt, drangen Unbekannte am Sonntag zwischen 1 und 8 Uhr in eine Gaststätte an der Hochstraße ein. Dort brachen sie zwei Spiel- und einen Zigarettenautomaten auf, stahlen aus diesen Geld und flüchteten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei Xanten bittet um Hinweise zu der Tat unter der Tel. 02801 71420.

(RP)