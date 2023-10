Eilentscheidung für Notunterkünfte in Sonsbeck Wenn eine Gemeinde miteinander füreinander arbeitet

Bereits kurz nachdem bekannt geworden war, dass in Sonsbeck die Errichtung von Notunterkünften unausweichlich werden würde, ging durch die Facebook-Gruppe „Du bist Sonsbecker, wenn du“ ein Aufschrei. Viele Kommentare bestätigten die Meinung der Politik und der bei der Hauptausschusssitzung anwesenden Bürger, dass die Turnhalle an der Grundschule dafür nicht in Betracht kommen dürfe. Doch der hitzige Ton und vereinzelt sogar rassistische Bemerkungen in den Diskussionen in den sozialen Medien ließen Böses ahnen, wie die Sitzung am Donnerstagabend verlaufen würde. Doch es kam anders.