Spritzeinsatz in Sonsbeck und im Kreis Wesel Kampf gegen giftige Raupe beginnt

Bereits seit 2005 wird gegen die Raupen in Sonsbeck vorgegangen. Dafür wurde laut Janßen ein Kataster angelegt, in dem schon einmal von einem Befall betroffene Areale aufgeführt sind. Die Beaufsichtigung der dortigen Bäume sowie die Planung und Durchführung der Bekämpfungsmaßnahmen obliegen der Fachfirma. In den vergangenen Tagen wurde das Präparat zum Beispiel an Bäumen an der Grundschule, an der Balberger Straße und Schustersweid aufgetragen. Innerorts werde der Eichenprozessionsspinner aber flächendeckend bekämpft, erklärte Janßen. In den Außenbereichen an neuralgischen Punkten. „Dort ist eine flächendeckende Bekämpfung nicht möglich.“ Deswegen werde außerhalb zum Teil mit Warnschildern gearbeitet, zum Beispiel am Bewegungsparcours im Winkelschen Busch.