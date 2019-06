Schädling : FZX bekämpft Prozessionsspinner

Xanten Der Schädling hat in Xanten einige Bäume befallen. Die Haare können beim Menschen eine allergische Reaktionen auslösen.

In Xanten sind Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen. Das Freizeitzentrum (FZX) habe in der vergangenen Woche zwei Stellen auf seinem Gelände von einer Fachfirma behandeln lassen, um eine Ausbreitung des Schädlings zu verhindern, sagte Leiter Wilfried Meyer am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion. Sollten weitere Bäume an der Xantener Nord- und Südsee befallen sein, werde sich das FZX direkt darum kümmern. Die Mitarbeiter kontrollierten das Gelände regelmäßig. Darüber hinaus bitte er die Bevölkerung, sich zu melden, wenn sie den Eichenprozessionsspinner auf Bäumen sehe, sagte Meyer. Auf Facebook hatten Einwohner geschrieben, dass sie den Schädling an zwei Eichen auf dem Parkplatz in Wardt entdeckt hätten.