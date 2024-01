Ehrenamtstag im Kastell Sonsbecks Stars stehen vor der Bühne

Gerade in Zeiten, in denen versucht werde, Menschen in Neiddebatten gegeneinander aufzubringen, und Menschen, die keinen deutschen Namen tragen, sich große Sorgen machten, sorgten Ehrenamtler für den so wichtigen Zusammenhalt, erklärte Bogedain. Wie ehrlich es Sonsbecks Helfer damit meinen, habe sie am Vortag in Kevelaer erlebt: „Bei der Demo gegen die AfD habe ich viele erkannt, die auch heute hier sind. Das hat mich sehr gefreut.“ Dafür gab es minutenlangen Applaus.