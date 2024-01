Würdigung des Ehrenamtes Beim Ehrenamtstag stehen Hamber Schützen im Fokus

Die Gemeinde Sonsbeck, der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) sowie die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Hamb laden für Sonntag, 21. Januar, um 11 Uhr, zum Ehrenamtstag ins Kastell ein. In gemütlicher Runde sollen die Sonsbecker Ehrenamtler in Kontakt miteinander treten. Besonders im Fokus stehen in diesem Jahr die Hamber Schützen, die auf ihr 100-jähriges Bestehen zurückblicken. Aus diesem Anlass ist ein Interview mit dem Vorsitzenden Gabriel Neul geplant, der die Historie und Vereinsarbeit vorstellen wird. Ebenfalls auf der Bühne stehen der HVV-Vorsitzende Johannes Hanßen und Bürgermeisterin Nadine Bogedain, die die Gäste begrüßen werden. Als Ehrengäste werden Landrat Ingo Brohl, der Vorstand der Sparkasse am Niederrhein, Bernd Zibell, sowie der Landtagsabgeordnete René Schneider einige Grüßworte sprechen und die Bedeutung des Ehrenamtes thematisieren. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Musikverein Harmonie Sonsbeck/Labbeck, der den offiziellen Teil mit mehreren Beiträgen auflockern wird. Im Anschluss sollen die engagierten Sonsbecker bei einem Buffet Gelegenheit haben, sich auszutauschen und weiter zu vernetzen. In der Gemeinde gibt es mehr als 90 Vereine, Verbände, Initiativen und Organisationen, die das gesellschaftliche, soziale, kulturelle und sportliche Leben ehrenamtlich bereichern.