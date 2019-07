Sonsbeck : Sonsbeck feiert sein Ehrenamt

Sonsbeck Im Feuerwehrgerätehaus Labbeck kamen auf Einladung der Sparkasse rund 170 Vereinsvertreter zusammen. Die freiwillige Arbeit bilde das Rückgrat der Gemeinde, lobte der Bürgermeister.

Immer wieder applaudierten die 170 Gäste, die zum Ehrenamtsforum der Sparkasse am Niederrhein ins Labbecker Feuerwehr-Gerätehaus gekommen waren. Beispielsweise während der Gespräche, die Sparkassenchef Giovanni Malaponti mit Katharina Masthoff und Lennart van de Weyer von der katholischen Landjugend, Norbert Kalisch von der Sucht-Selbsthilfegruppe Hoffnung und Beate Leiers vom Akkordeon-Orchester über deren ehrenamtliche Arbeit führte. Viel Beifall gab’s zudem für Bürgermeister Heiko Schmidt, der betonte: „Hier in Sonsbeck kümmern wir uns umeinander.“ Mit Blick auf die 28.966 Euro, die die Sparkasse in diesem Jahr an 70 Vereine und gemeinnützige Organisationen in Sonsbeck, Labbeck und Hamb überweist, machte der Bürgermeister folgende Rechnung auf: „Jeder Euro, der in die Vereinsarbeit fließt, kommt der Gesellschaft zehnfach zugute.“