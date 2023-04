Frühjahrsputz in Xantens Ortsteilen Freiwillige sammeln in Wardt Müll auf

Trotz des andauernden Nieselregens haben sich am Samstag einige Freiwillige an der Dorfreinigung in Wardt beteiligt. Dazu hatte der Heimatverein aufgerufen. Wie Geschäftsführer Tanko Scholten auf Facebook beichtete, zogen die Freiwilligen durch den Xantener Ortsteil und sammelten Müll des Winters auf. Dafür waren sie mit Greifern und Mülltüten ausgerüstet. Aus Gräben, Grünflächen und vom Straßenrand zogen sie „das Übliche an Abfall“ heraus, erklärte Scholten. „Einige Autoreifen und ein ausrangierter Gartenstuhl komplettierten die ‚Beute‘.“ Anschließend habe es im Gartenhaus der Familie Heinen einen leckeren Imbiss zur Stärkung gegeben. „Die einhellige Meinung war zwar, dass in früheren Jahren mehr Müll gefunden worden war, dass es sich aber dennoch gelohnt habe“, berichtete Scholten. „Allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ein herzliches Dankeschön!“ Auch in anderen Ortsteilen von Xanten wurde gesammelt. Dort hatten die Reinigungsaktionen in den vergangenen Wochen stattgefunden.