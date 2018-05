Sonsbeck: Ehrenamtler bilden Sonsbecks Rückgrat

Sonsbeck Beim Ehrenamtstag im Kastell wurden viele Vereinsvertreter für ihr freiwilliges Engagement gewürdigt.

Mamadou Diallo ist das beste Beispiel dafür, was ehrenamtliches Engagement bewirken kann. Der Mittzwanziger kam 2015 aus Guinea als Flüchtling nach Sonsbeck - und steht inzwischen komplett auf seinen eigenen Beinen. Jüngst beendete er seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Heizung-, Klima- und Sanitärtechnik. Dank der geduldigen Hilfe vieler Ehrenamtler konnte Diallo sich in das Gemeindeleben integrieren und schnell auch die deutsche Sprache lernen. "Am Anfang war es schon schwer. Aber Sprache ist der Schlüssel. Sobald man deutsch spricht, funktioniert alles viel besser", berichtete er beim Ehrenamtstag im Kastell.