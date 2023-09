Ehrenamtsforum der Sparkasse in Xanten „Sie sind die Seele unserer Stadt“

Die Gästeliste des Ehrenamtsforums im neuen Feuerwehrgerätehaus in Wardt war diesmal besonders lang: „Wir freuen uns, mehr als 300 ehrenamtlich Aktive aus rund 160 Vereinen der Stadt hier zu haben“, sagte Frank-Rainer Laake, Vorstand der Sparkasse am Niederrhein. Bei diesem offiziellen Termin für die Übergabe der Spenden und Stiftungsmittel an die örtlichen Vereine waren die vom Löschzug der Feuerwehr aufgestellten Tische und Bänke voll besetzt. „In diesem Jahr überweisen wir insgesamt 88.000 Euro, um damit Ihre ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen“, so Claudia van Dyck, die Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse.