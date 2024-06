Ehrenamtsforum der Sparkasse 90.000 Euro für die Vereinsarbeit in Xanten

Die Sparkasse am Niederrhein hat Vertretern von rund 160 Vereinen, Verbänden und Institutionen in Xanten Spenden in einer Höhe von insgesamt rund 90.000 Euro überreicht. Dafür hatte sie sie am Mittwochabend zu ihrem Ehrenamtsforum in das Zelt des Zirkus Rondel am Stiftsgymnasium eingeladen. Am Ende der Veranstaltung verloste sie zusätzlich vier Extraspenden über jeweils 250 Euro. Sie gehen an das Mixed Age Orchestra, die St.-Birgitten-Bruderschaft Marienbaum, den VdK-Ortsverband Marienbaum-Vynen und die Evangelische Kirchengemeinde Xanten.