Schwere Krebserkrankung Gemeinde Sonsbeck trauert um ehemaligen Bürgermeister Heiko Schmidt

Erneut schlossen sich Chemobehandlungen und Bestrahlungen an. Diese führten jedoch nicht zu einer deutlichen Verbesserung seines Gesundheitszustandes. Am 20. Juni 2023 gab Heiko Schmidt bekannt, dass er zum Ende des Monats in den Ruhestand versetzt wird. In seiner emotionalen Rede vor den Ratsmitgliedern nannte er den Wunsch, dass er noch den 18. Geburtstag seiner Tochter miterleben möchte. Dieser Wunsch wurde Heiko Schmidt verwehrt; er hinterlässt seine Ehefrau Nadine und eine 15-jährige Tochter.