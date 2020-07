Neuer Markt in Wesel : Lurvinks müssen Edeka-Eröffnung verschieben

Xanten/Wesel Die Xantener Kaufleute Pascal und Benny Lurvink wollen in Wesel einen neuen Edeka-Markt eröffnen, es wird ihr dritter Standort sein. Die Eröffnung war für Ende Juli geplant, der Termin muss aber verschoben werden.

Die Eröffnung des neuen Edeka-Marktes in der Innenstadt in Wesel wird um einen Monat auf den 27. August verschoben. Das teilten die Xantener Kaufleute Pascal und Benny Lurvink am Dienstag mit. Sie werden den Edeka im Esplanade-Center betreiben. Ursprünglich war die Eröffnung für den 30. Juli geplant gewesen. Dafür sollten Lurvinks die Räume im Juni übernehmen, um die Inneneinrichtung wie die Regale aufbauen zu können. Aber die Umbauarbeiten hätten sich um mehrere Wochen verzögert, sagte Pascal Lurvink. Die Immobilie sei ihnen erst in dieser Woche übergeben worden. Im Erdgeschoss des Esplanade-Centers wollen sie mehr als 20.000 Artikel auf 1850 Quadratmetern anbieten. Dafür haben sie neue Mitarbeiter eingestellt, sie suchen noch Fleischwarenfachverkäufer/innen. Der Markt in Wesel wird ihr dritter sein. Pascal und Benny Lurvink haben bereits seit vielen Jahren zwei Edeka-Läden in Xanten und Lüttingen.