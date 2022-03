Earth Hour 2022 : Stadt Xanten schaltet an Gebäuden eine Stunde das Licht aus

Am Samstagabend wird auch am Xantener Dom die Beleuchtung für eine Stunde ausgeschaltet (Archiv). Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Stadt Xanten beteiligt sich auch im Jahr 2022 an der weltweiten Aktion Earth Hour. Am Samstagabend schaltet sie deshalb für eine Stunde die Lichter an mehreren Gebäuden und Plätzen ab.

An mehreren Gebäuden und Plätzen in Xanten geht am Samstagabend, 26. März, für eine Stunde das Licht aus. Damit setzt die Stadt Xanten wieder ein Zeichen für den Klimaschutz. Am Archäologischen Park, am Dom St. Viktor, am Rathaus, am Klever Tor, an der Kriemhildmühle, am Pfadfinderturm und auf dem Marktplatz wird deshalb um 20.30 Uhr die öffentliche Beleuchtung ausgeschaltet. Um 21.30 Uhr gehen die Lichter dann wieder an.

Bürgermeister Thomas Görtz, fordert die Xantener auf, sich zu beteiligen: „Die Earth Hour bringt den gemeinsamen Wunsch aller Menschen weltweit zum Ausdruck, für die 1,5-Grad-Begrenzung zu kämpfen und damit für einen gesunden und lebendigen Planeten zu sorgen“, sagte er. „Mit dem symbolischen Lichtausmachen können am 26. März auch alle Bürger ein Zeichen für das Klima setzen und eine wichtige Botschaft an die Politik senden.“

Wenn es in diesem Jahrzehnt nicht gelinge, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen, drohten der Menschheit und der Natur katastrophale Konsequenzen, erklärte die Verwaltung. Waldbrände würden häufiger, Dürren und Überflutungen heftiger. Lebensräume würden zerstört, Arten würden aussterben. Dieses Jahrzehnt und diese Legislaturperiode entschieden darüber, ob die Klimakrise noch auf ein kontrollierbares Maß beschränkt werden könne.

Die Earth Hour wurde 2007 von der Naturschutzorganisation WWF ins Leben gerufen. Weltweit beteiligen sich Menschen, Städte und Unternehmen an der Aktion und fordern mehr Einsatz für den Klimaschutz. Bekannte Bauwerke stehen deshalb am Samstagabend wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro. Der WWF ruft alle Menschen dazu auf, bei der Earth Hour mitzumachen und mit den Hashtags #LichtAus und #EarthHour in den sozialen Netzwerken davon zu berichten.

(wer)