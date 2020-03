Earth Hour : Xanten schaltet das Licht aus – für eine Stunde

Auch in den Vorjahren ging zur Earth Hour das Licht am Dom aus (Archiv). Foto: Pixabay/olaf Ostermann

Xanten Am Samstagabend wird ein Zeichen für den Umweltschutz gesetzt. Wegen der Corona-Pandemie gibt es keine Versammlungen.

Wenn am Samstagabend an vielen Stellen in Xanten die Lichter ausgehen, hat das nichts mit der Corona-Krise zu tun. Hintergrund ist vielmehr die weltweite Aktion Earth Hour: Um 20.30 Uhr bleibt an vielen öffentlichen Gebäuden eine Stunde lang das Licht aus. Auf diese Weise soll ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt werden.

Die Aktion ist von der Umweltorganisation WWF ins Leben gerufen worden. Weltweit beteiligen sich Millionen Menschen in vielen Ländern daran. In NRW machen mehr als 50 Kommunen mit. Darunter auch Xanten. „Gemeinsam setzen wir so ein starkes Zeichen für die Zukunft unseres Planeten“, schreibt die Stadt dazu.

Ursprünglich war in Xanten – wie in anderen Kommunen auch – eine öffentliche Veranstaltung zur Earth Hour geplant. Aber Versammlungen vor dunklen Gebäuden wie in den Vorjahren darf es wegen der Coronavirus-Beschränkungen nicht geben. Der WWF ruft die Unterstützer deshalb auf, diese Earth Hour zuhause zu verbringen. Auch Xanten ermutigt dazu: „Machen Sie mit bei der Licht-Aus-Aktion in Ihren eigenen vier Wänden“, schreibt die Stadt.

Die Earth Hour ist einmal im Jahr. Auf Initiative von Klimaschutzmanagerin Lisa Maria Heider plant Xanten darüber hinaus, auch an anderen Abenden die öffentlichen Gebäude nicht mehr zu beleuchten – einerseits, um den Gedanken der Earth Hour fortzuführen, wie Bürgermeister Thomas Görtz erklärte. Andererseits, weil das öffentliche Leben während der Corona-Pandemie heruntergefahren worden ist. Die Idee solle so bald wie möglich umgesetzt werden. Es gehe aber nur um Gebäude, die nicht mehr angestrahlt würden. Die Straßenbeleuchtung bleibe eingeschaltet.

(wer)