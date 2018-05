Xanten : Durch Feld und Wald das Horn erschallt

Foto: Armin Fischer

Xanten SONSBECK (pm) Am Forsthaus Hasenacker in Labbeck erschallte gestern ein kräftiges Halali, der traditionelle Jägergruß. Denn wieder einmal hatte der Hegering Sonsbeck zu seinem alljährlichen Waldkonzert eingeladen. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen zeigten die Jagdhornbläser des Hegerings, unterstützt durch die Jagdhorn-Bläsergruppe Menzelen sowie den Bläserchor des Hegerings Raesfeld, all ihr Können.

Etwa eineinhalb Stunden lang bliesen die Musiker ihre Melodien in den Wald hinein, die Besucher am Forsthaus lauschten andächtig.Und auch im Dorf Labbeck waren die sanften Klänge der Hörner, die aus dem Wald hinüber schallten, noch zu vernehmen.

Derweil war am Forsthaus auch für die jüngeren Gäste war gesorgt, denn die Rollende Waldschule Xanten war dort ebenfalls präsent und informierte über das Leben im Wald. Großer Andrang herrschte auch an der Cafeteria, die Kaffee und selbst gemachten Kuchen anbot.

(RP)