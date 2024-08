Drogeriemarkt fördert lokale Initiativen Noch bis zum 14. August für Herzensprojekt in Sonsbeck und Rheinberg abstimmen

In Rheinberg können Bürger und Bürgerinnen für den Verein der Freunde und Förderer St. Peter abstimmen, der den Spendenerlös für ein Obstprojekt an der Grundschule St. Peter aufwenden will, bei dem es einmal wöchentlich frisches Obst für jedes Kind geben soll. Alternativ kann für das Jugendzentrum Zuff abgestimmt werden, der mit dem Spendengeld finanzschwache Familien unterstützen möchte, damit auch sie an den Freizeitangeboten teilnehmen können, die das Zuff nicht kostenfrei anbieten kann.