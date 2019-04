DRK in Xanten : Langjährige Blutspender geehrt

Xanten Sie haben schon 25 bis 100 Mal Blut gespendet: Dafür sagte das DRK Danke.

Das Deutsche Rote Kreuz ruft regelmäßig dazu auf, Blut zu spenden. Viele Operationen, Transplantationen und die Behandlung von Patienten mit bösartigen Tumoren seien nur mit Hilfe von Bluttransfusionen möglich, erklärte das DRK. Täglich würden in Deutschland rund 15.000 Blutspenden benötigt. „Ein großer Teil der Bundesbürger ist mindestens einmal im Leben auf das Blut anderer angewiesen.“ In Xanten bietet das DRK in einigen Wochen wieder die Möglichkeit an, Blut zu spenden: am Montag, 17. Juni, von 15 bis 19 Uhr im „Haus der Begegnung“, Karthaus 12, und am Mittwoch, 26. Juni, von 17 bis 20 Uhr in der Katholischen Grundschule in Marienbaum.