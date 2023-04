Ausstellung im Dreigiebelhaus Xantener zeigt China als Land des Umbruchs

Den Besucher erwartet „ein Kaleidoskop“ an Bildern, erklärt von Czapski. Die Fotos geben einen Einblick in das China am Ende des 20. Jahrhunderts. Es sei ein Land im Umbruch gewesen, erinnert sich der Xantener. Den politischen und gesellschaftlichen Hintergrund erklärt er zusätzlich in Texten in der Ausstellung. „Wenn man die Vergangenheit kennt, kann man die Gegenwart besser beurteilten“, sagt der Fotograf und Kunstsammler. Was heute in China passiere, „hat seinen Ursprung in der Vergangenheit“.