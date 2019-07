Euregio-Studentenfestival : Evangelische Kirche Sonsbeck: Studenten spielen Konzerte

Sonsbeck Jurn Tjoa, Daan Oostdam und Andrea d’Amato treten im Rahmen des Euregio-Studentenmusik-Festivals am Montag, Mittwoch und Freitag auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Im Rahmen des Euregio-Studentenfestivals finden in der kommenden Woche noch drei Konzerte in der Evangelischen Kirche Sonsbeck statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, die musikalischen Vorführungen dauern jeweils eine Stunde. Pfarrer Frank Bublitz wird zudem die Künstler vorstellen und genauer auf die dargebotenen Werke eingehen.

Am Montag, 29. Juli, spielt der Niederländer Jurn Tjoa sein Klavierkonzert. Er erhielt seinen ersten Unterricht mit neun Jahren. Er lernte bislang bei Guy van Beek und René Maurer und bekam weitere musikalische Impulse durch Meisterkurse bei Bart van Oort und Ivo Janssen. 2014 gewann er den ersten Preis beim Prinzessin-Christina-Wettbewerb. Tjoa kombinierte die sechste Klasse des Utrechts Stedelijk Gymnasiums mit dem Vorbereitungsjahr am Konservatorium von Amsterdam. 2016 hat er hier seinen Bachelor-Abschluss gemacht. In Sonsbeck wird er unter anderem Werke von Schubert, Liszt und Rachmaninov spielen.

Am Mittwoch, 31. Juli, ist der 26-jährige Italiener Andrea D’Amato zu Gast, der Schumann, Brahms und Ravel spielen wird. Er begann mit elf Jahren seine musikalische Erziehung. Am staatlichen Konservatorium „S. Cecilia“ in Rom erwarb er 2015 das Diplom in Klavier und 2017 das Masterdiplom in Kammermusik, beide mit den bestmöglichen Noten sowie Auszeichnungen. Er ist gewann bereits diverse nationale wie internationale Musikwettbewerbe. Neben Klavier studierte er auch Musikkomposition und lernt seit 2017 als Masterstudent in der Klasse von Lisa Smirnova an der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf.