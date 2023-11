Umgang mit Kritik am Dosenwerfen Xantens SPD verpasst eine Chance

Seit dem Familienfest der Xantener SPD sind schon Wochen vergangen, und manchmal hilft ein zeitlicher Abstand, um ein Thema differenzierter zu beurteilen. In diesem Fall ist das offenbar nicht der Fall. In ihrem Bericht zur Mitgliederversammlung Ende Oktober spricht Xantens SPD zwar selbst noch einmal das umstrittene Dosenwerfen der Jusos an. Aber auf die Kritik daran geht sie inhaltlich mit keinem Wort ein, sondern tut sie als „Polemik“ ab. Und dass Kritik auch aus ihren Reihen kam, von ihrem Kreisvorsitzenden, erwähnt sie nicht.