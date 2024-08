Auf Kreisebene keine anderen Bewerber Dieses Mal machen nur Xantener Ortsteile bei Dorf-Wettbewerb mit

Der Kreis Wesel hat wieder zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ aufgerufen, aber dieses Mal machen nur Dörfer aus Xanten mit. Wie die Kreisverwaltung auf Anfrage der Redaktion bestätigte, sind aus anderen Kommunen keine Bewerbungen eingegangen. Somit wird die Bewertungskommission am 26. August die Xantener Ortsteile Lüttingen und Marienbaum besuchen und am 27. August Wardt und Vynen. Der Gewinner wird am 30. August im Kreishaus bekannt gegeben.