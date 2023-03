Dorfgemeinschaftshaus Vynen „Et Vynze Hüss“ ist bald fertig

Das Dorfgemeinschaftshaus für Vynen soll im Frühjahr der Öffentlichkeit vorgestellt werden, voraussichtlich in der zweiten April-Hälfte. Das kündigte der Verein „Alte Schule Vynen“ an, der es künftig betreiben wird. Er will interessierten Vereinen und Bürgern so bald wie möglich zeigen, welche Möglichkeiten das Gebäude durch seine technische Ausstattung bietet. Außerdem ist es barrierefrei und bietet einen behindertengerechten Zugang.